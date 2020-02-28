У Франції кількість хворих на коронавірус за добу збільшилась вдвічі

У Франції за останню добу зафіксували 20 нових випадків захворювання на коронавірус, а загальна кількість інфікованих збільшилася до 38 осіб.

Про це заявив глава МОЗ Олів'є Веран, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Це значне збільшення числа хворих. Цей стрибок можна буде пояснити, зокрема, після ідентифікації "нульового пацієнта", - сказав Веран.

Читайте також У Литві та Нідерландах зафіксовані перші випадки коронавірусу

Міністр також заявив, що 12 випадків було діагностовано в департаменті Уаза на півночі країни. Серед цих дванадцяти нових випадків три були виявлені на військовій базі в місті Крей.

"Завтра команда вирушить на місце для проведення розслідування", - зазначив Веран в четвер увечері.

Генеральний директор Управління охорони здоров'я Жером Саломон заявив, що "нульовий пацієнт" на початку ланцюга передачі в Уазі поки не був ідентифікований.