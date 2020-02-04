У Макрона у Варшаві поламався лімузин, від Дуди поїхав неброньованим авто
Броньований Renault Espace, яким президент Франції Еммануель Макрон приїхав до президента Польщі Анджея Дуди, після зустрічі лідерів не змогли завести, тож французький лідер вимушено пересів на авто, надане послом у Варшаві.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik.pl.
Зустріч у Президентському палаці з Дудою 3 лютого стала першим пунктом візиту Макрона до Польщі. Президент Франції також поговорив із спікером Сейму Ельжбетою Вітек та спікером Сенату Томашем Гродзьким. 4 лютого він виступить з промовою в Ягеллонському університеті в Кракові.
Після зустрічі з Дудою Renault Espace не змогли завести. Поломка, схоже, була серйозною, адже служби безпеки вирішили, що президент Франції пересяде на неброньований Citroen C6.
Макрон у понеділок заявив Дуді та прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому, що Франція - ні проросійська, ні антиросійська, а просто проєвропейська.