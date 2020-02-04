У Макрона в Варшаве поломался лимузин, от Дуды уехал на небронированном авто

Бронированный Renault Espace, на котором президент Франции Эммануэль Макрон приехал к президенту Польши Анджею Дуде, после встречи лидеров не смогли завести, поэтому французский лидер вынужденно пересел на авто, предоставленное послом в Варшаве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik.pl.

Встреча в президентском дворце с Дудой 3 февраля стала первым пунктом визита Макрона в Польшу. Президент Франции также поговорил со спикером Сейма Эльжбетой Витек и спикером Сената Томашем Гродзьким. 4 февраля он выступит с речью в Ягеллонском университете в Кракове.

Бронированный Renault Espace Maкрона перед президентским дворцом

Макрону пришлось пересесть в Citroen C6

После встречи с Дудой Renault Espace не смогли завести. Поломка, похоже, была серьезной, ведь службы безопасности решили, что президент Франции пересядет на небронированный Citroen C6.

Макрон в понедельник заявил Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому, что Франция - ни пророссийская, ни антироссийская, а просто проевропейская.