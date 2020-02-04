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Росія хоче "переписати" історію Другої світової і звинуватити Польщу - Макрон

Вівторок, 4 лютого 2020, 17:15

Росія хотіла б по-новому інтерпретувати історію Другої світової війни і звинуватити польську націю.

Про це під час своєї лекції в Ягеллонському університеті в Кракові заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ми повинні побудувати спільну європейську пам’ять. Я бачу, що в Польщі існують спокуси перекреслити дату 1989 року. В Угорщині також існує підхід до переписування історії 20 століття. Росія хотіла б по-новому інтерпретувати Другу світову війну і звинуватити польську націю. Я бачу тут ризик розпорошення нашої історії через її перегляд", - сказав він.

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"Ми будемо будувати Європу, знаючи її історію, захищаючи її від усіх спроб фальсифікації чи переписування, незалежно від того, яка країна чи партія є автором такої фальсифікації", - заявив президент Франції.

Нагадаємо, 9 січня сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі.

Президент РФ Владімір Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни. 

Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польський уряд нібито не контролював свою армію.

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