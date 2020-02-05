Уряд схвалив Річну національну програму Україна-НАТО на 2020 рік

Кабінет міністрів схвалив річну національну програму Україна-НАТО нової якості, яка передбачає реформи сектору безпеки та оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву урядового порталу.

"Уряд схвалив Річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік, яка розроблена за методологією вимірюваних результатів, ставить у центр уваги безпеку людини, містить механізм моніторингу виконання і побудована за принципами, структурою та змістом планів дій щодо членства в НАТО країн, які вступали в Альянс", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що цьогоріч документ містить низку нововведень. Вперше у центрі уваги при плануванні змісту програми поставлені саме права, свободи і законні інтереси людини.

Крім того, розробка документа вперше здійснювалася за міжнародною методикою Results-Based Management (RBM, "Управління, орієнтоване на результат"). Саме така методика використовується при підготовці аналогічних стратегічних документів у державах-членах НАТО, Світовому банку, ООН.

"Річна національна програма на 2020 рік написана абсолютно "натівською" мовою, мовою конкретних вимірюваних результатів, які вирішують конкретні проблеми у визначених ділянках реформ, і спрямовані, насамперед, на безпеку та добробут людини. Ця дорожня карта євроатлантичних реформ гарантовано веде нашу країну до високих стандартів НАТО", - сказав віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

В уряді зазначили, що РНП-2020 розроблялася одночасно з державним бюджетом на 2020 рік, тому всі заходи, передбачені у програмі, підкріплені фінансово. Вперше передбачено створення системи незалежного зовнішнього моніторингу виконання РНП.

РНП є ключовим інструментом інтеграції України до НАТО і дорожньою картою реформ, задля втілення стандартів і принципів Альянсу.