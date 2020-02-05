Правительство одобрило Годовую национальную программу Украина-НАТО на 2020 год

Кабинет министров одобрил годовую национальную программу Украина-НАТО нового качества, которая предусматривает реформы сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительственного портала.

"Правительство одобрило Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, которая разработана по методологии измеряемых результатов, ставит в центр внимания безопасности человека, содержит механизм мониторинга исполнения и построена по принципам, структуре и содержанию планов действий по членству в НАТО стран, которые вступали в Альянс ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году документ содержит ряд нововведений. Впервые в центре внимания при планировании содержания программы поставлены именно права, свободы и законные интересы человека.

Кроме того, разработка документа впервые осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM, "Управление, ориентированное на результат"). Именно такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке, ООН.

"Годовая национальная программа на 2020 год написана как абсолютно "натовская", на языке конкретных измеряемых результатов, которые решают конкретные проблемы в определенных участках реформ и направлены прежде всего на безопасность и благополучие человека. Эта дорожная карта евроатлантические реформ гарантированно ведет нашу страну к высоким стандартам НАТО ", - сказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

В правительстве отметили, что ГНП-2020 разрабатывалась одновременно с государственным бюджетом на 2020 год, поэтому все мероприятия, предусмотренные в программе, подкреплены финансово. Впервые предусмотрено создание системы независимого внешнего мониторинга выполнения ГНП.

ГНП является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО и дорожной картой реформ, для воплощения стандартов и принципов Альянса.