Польща обурена, що її представників не запросили на відкриття меморіалу в Нідерландах

Представників Польщі не запросили на відкриття меморіалу польського генерала Станіслава Мачека у Бреді, Нідерланди.

Про це заявило посольство Польщі у Нідерландах, повідомляє "Європейська правда".

"Ми з розчаруванням зазначаємо, що у програмі відкриття Меморіалу генерала С. Мачека не знайшлося місця для представників Польщі або виступу польською мовою", - йдеться у заяві посольства.

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"Попри це, ми вітаємо завершення проєкту, який Польща підтримувала від самого початку", - додали польські дипломати.

Меморіал міститиме виставку, яка висвітлює повний історичний цикл вояків генерала Станіслава Мачека - від їхньої мобілізації у Польщі у вересні 1939 року до захоплення німецької військово-морської бази у Вільгельмсхавені 5 травня 1945 року на північному заході Німеччини.

29 жовтня 1944 року 1-а бронетанкова дивізія, якою командував генерал Мачек, після важких боїв витіснила німців з Бреди.