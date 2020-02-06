Польша возмущена, что ее представителей не пригласили на открытие мемориала в Нидерландах

Представителей Польши не пригласили на открытие мемориала польского генерала Станислава Мачека в Бреде, Нидерланды.

Об этом заявил посольство Польши в Нидерландах, сообщает "Европейская правда".

"Мы с разочарованием отмечаем, что в программе открытия Мемориала генерала С. Мачека не нашлось места для представителей Польши или выступления на польском языке", - говорится в заявлении посольства.

"Несмотря на это, мы приветствуем завершение проекта, который Польша поддерживала с самого начала", - добавили польские дипломаты.

Мемориал будет содержать выставку, которая освещает полный исторический цикл воинов генерала Станислава Мачека - от их мобилизации в Польше в сентябре 1939 года к захвату немецкой военно-морской базы в Вильгельмсхавени 5 мая 1945 на северо-западе Германии.

29 октября 1944 первая бронетанковая дивизия, которой командовал генерал Мачек, после тяжелых боев вытеснила немцев из Бреды.