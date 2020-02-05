Україні і Польщі не потрібен спільний підручник з історії – віцемаршалок Сейму
Нинішній рівень суперечок у баченні історії між Україною і Польщею не дає підстав сподіватися на створення спільного підручника з історії. Більше того – європейський досвід показує, що такий крок не матиме наслідків.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час форуму "Україна-Європа" у місті Жешув заявив віцеспікер Сейму Польщі Ришард Терлецький.
"Розбіжності у баченні історії (між Україною та Польщею) не дають підстав говорити про створення спільного підручника з історії. Крім того, як показав досвід створення такого підручника Францією та Німеччиною, цей крок не мав практичного результату", - заявив він.
Терлецький також розкритикував нинішню історичну політику України, заявивши, що "вона суперечить прагненням України до членства в ЄС".
Варто зазначити, що Польша має досвід створення спільного підручника із Німеччиною – і цей крок вважався важливим для порозуміння сторін. Раніше польські політики та урядовці говорили про необхідність створення аналогічного підручника і з Україною.
Напередодні на форумі "Україна-Європа" віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госевська заявила, що Польща не ставить знак рівності між наявністю історичних суперечок з Україною та її європейськими перспективами, проте такі суперечки дають можливості для російських провокацій.