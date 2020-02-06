Пристайко заявив, що розмови про його відставку не мають підстав

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розмови про його відставку з посади не мають підстав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом.

"Що стосується моєї можливої відставки. Я професійний дипломат, я був у багатьох країнах, працював і змінював роботу, і моя домовленість з президентом Зеленським була з самого початку, що ми працюємо до тих пір, поки я можу бути корисним. Тут немає ніяких проблем. Якщо хтось міняє, то це має бути президент Зеленський", - сказав Пристайко.

"Розмови про те, що хтось десь щось хоче поміняти... я вважаю, що вони на сьогоднішній момент не мають під собою ніяких (підстав). Щонайменше президент Зеленський про це не говорив", - заявив Пристайко.

При цьому він пожартував, що його друг, міністр закордонних справ Данії, міг би бути хорошою кандидатурою на його заміну.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський може змінити міністра закордонних справ.