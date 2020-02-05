Зеленський планує змінити міністра закордонних справ – УП

Президент Володимир Зеленський може змінити міністра закордонних справ.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Із Пристайком дивна ситуація, він хороший дипломат, але як міністр себе не проявив. За ці декілька місяців він зіпсував відносини майже з усіма в команді. І його треба міняти, але в ОП ще не прийняли остаточного рішення", – розповідає співрозмовник Офісі президента.

УП називає при цьому кілька посад та посадовців, щодо яких рішення ще не прийнято. Серед таких видання називає міністра оборони Юрія Загороднюка.

"Щодо Загороднюка, то він себе ніяк не проявив на посаді" – зазначив співрозмовник.

За даними УП, 1 лютого на Банковій провели співбесіди зі щонайменше кількома кандидатами на посади в оновленому уряді та чинними урядовцями: представником України у "Мінській групі" Олексієм Резніковим, головою парламентського комітету соцполітики Галиною Третьяковою та віцепрем’єром з євроінтеграції Дмитром Кулебою.