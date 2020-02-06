Пристайко заявил, что разговоры о его отставке не имеют оснований

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разговоры о его отставке с должности не имеют оснований.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

"Что касается моей возможной отставки. Я профессиональный дипломат, я был во многих странах, работал и менял работу, и моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезным. Здесь нет никаких проблем. Если кто-то меняет, то это должен быть президент Зеленский", - сказал Пристайко.

"Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет поменять... я считаю, что они на сегодняшний момент не имеют под собой никаких (оснований). Минимум президент Зеленский об этом не говорил", - заявил Пристайко.

При этом он пошутил, что его друг, министр иностранных дел Дании, мог бы быть хорошей кандидатурой на его замену.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский может сменить министра иностранных дел.