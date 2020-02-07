Лайчак стане спецпредставником ЄС щодо Косова і Сербії – ЗМІ

Багатолітній міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак може стати спецпредставником ЄС на переговорах Косова та Сербії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило сербське видання Blic, посилаючись на дипломатичні джерела в Берліні.

Як повідомила газета, кандидатуру Лайчака запропонувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка таким чином опосередковано буде сильніше задіяна до політичних процесів на Балканах.

"Тепер це офіційно. Керівництву у Белграді та Приштині було повідомлено, що Лайчак буде вести переговори в майбутньому", - сказав співрозмовник видання.

Президент Сербії Александр Вучич у п’ятницю сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію. За його словами, він не виключає такої можливості. Наступного місяця Вучич планує зустрітися з Ангелою Меркель.

Речник Єврокомісії із закордонних справ Петер Стано на брифінгу в п’ятницю назвав інформацію ЗМІ щодо кандидатури Лайчака спекуляціями і зазначив, що комісія проінформує про рішення, коли воно буде прийняте.

Він також додав, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наразі не визначився, чи буде новий спецпредставник опікуватися тільки Косовом і Сербією, чи ширшим балканським регіоном.