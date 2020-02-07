Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Стали відомі ймовірні причини катастрофи літака у Стамбулі

Макрон: Франція хоче діалогу з європейськими партнерами щодо ядерного стримування

Сійярто у Києві домовився, як організувати зустріч Орбана і Зеленського

Сійярто хоче, щоби Україна змінила мовні норми ще й нового закону про середню освіту






Лайчак стане спецпредставником ЄС щодо Косова і Сербії – ЗМІ

П'ятниця, 7 лютого 2020, 13:39

Багатолітній міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак може стати спецпредставником ЄС на переговорах Косова та Сербії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило сербське видання Blic, посилаючись на дипломатичні джерела в Берліні.

Як повідомила газета, кандидатуру Лайчака запропонувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка таким чином опосередковано буде сильніше задіяна до політичних процесів на Балканах.

Читайте також
Єврокомісар пішов з урядової зустрічі в Сербії після словесної "атаки" міністра – ЗМІ

"Тепер це офіційно. Керівництву у Белграді та Приштині було повідомлено, що Лайчак буде вести переговори в майбутньому", - сказав співрозмовник видання.

Президент Сербії Александр Вучич у п’ятницю сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію. За його словами, він не виключає такої можливості. Наступного місяця Вучич планує зустрітися з Ангелою Меркель.

Речник Єврокомісії із закордонних справ Петер Стано на брифінгу в п’ятницю назвав інформацію ЗМІ щодо кандидатури Лайчака спекуляціями і зазначив, що комісія проінформує про рішення, коли воно буде прийняте.

Він також додав, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наразі не визначився, чи буде новий спецпредставник опікуватися тільки Косовом і Сербією, чи ширшим балканським регіоном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Косово Сербія Єврокомісія
powered by lun.ua