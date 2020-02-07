Єврокомісар пішов з урядової зустрічі в Сербії після словесної "атаки" міністра – ЗМІ

Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї на урядовій зустрічі в Белграді потрапив у незручну ситуацію, коли міністр закордонних справ Івіца Дачич висловив йому низку претензій щодо політики ЄС у регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

На зустрічі з Варгеї були присутні прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч та члени уряду. Як повідомило белградським ЗМІ джерело, присутнє на засіданні, глава МЗС Івіца Дачич "вербально напав" на представника Євросоюзу.

Дачич нібито звинуватив єврокомісара в ігноруванні "захоплення" сербських монастирів у Косові, мовчанні під час введення Приштиною мит на товари з Сербії та у відсутності реакції на ухвалення спірного закону про віросповідання в Чорногорії.

Після цього Варгеї увімкнув мікрофон і звернувся до Дачича. "Я єдиний європейський представник, який відреагував на мита, я засудив те, що відбувається в Чорногорії. Сербія - перша країна, до якої я приїхав після введення нової методології (щодо розширення ЄС – Ред.), і, нарешті, я приїхав сюди, щоб допомогти вам", - сказав європейський комісар.

Після цього він, за словами джерела, вимкнув мікрофон, потиснув руку прем’єрці і вийшов з кімнати.

Коментуючи інцидент, Дачич сказав, що критикував не єврокомісара особисто, а ЄС. Зокрема – позицію блоку щодо Косова, через яку Приштина не виконує раніше підписану Брюссельську угоду в частині створення сербської автономії.

Він заперечив, що на зустрічі був скандал чи сварка. За його словами, він регулярно ставить ці питання іноземним чиновникам.

Дачич наполіг, що Варгеї покинув зустріч не через його запитання, а тому, що мав заплановану зустріч з лідерами опозиції.

Зауважимо, Варгеї відвідає Україну 11-12 лютого.