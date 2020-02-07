Лайчак станет спецпредставителем ЕС по Косову и Сербии – СМИ

Многолетний министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак может стать спецпредставителем ЕС на переговорах Косова и Сербии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило сербское издание Blic, ссылаясь на дипломатические источники в Берлине.

Как сообщила газета, кандидатуру Лайчака предложила канцлер Германии Ангела Меркель, которая таким образом косвенно будет сильнее задействована в политических процессах на Балканах.

"Теперь это официально. Руководству в Белграде и Приштине было сообщено, что Лайчак будет вести переговоры в будущем", - сказал собеседник издания.

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. По его словам, он не исключает такой возможности. В следующем месяце Вучич планирует встретиться с Ангелой Меркель.

Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано на брифинге в пятницу назвал информацию СМИ о кандидатуре Лайчака спекуляциями и отметил, что комиссия проинформирует о решении, когда оно будет принято.

Он также добавил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пока не определился, будет ли новый спецпредставитель заниматься только Косовом и Сербией или балканским регионом в более широком смысле.