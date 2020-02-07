Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський вимагає закриття "представництв ДНР" в Італії

МЗС розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні

В Міносвіти розповіли, як саме Сійярто запропонував змінити освіту на Закарпатті

Стали відомі ймовірні причини катастрофи літака у Стамбулі






Помилка посла Хорватії стала джерелом натхнення для реклами курсів англійської

П'ятниця, 7 лютого 2020, 18:54

Випадкова грубість посла Хорватії на адресу Британії призвела до появи креативної рекламної кампанії з покращення рівня володіння англійською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання The Dubrovnik Times.

Ірена Андраші, посол Хорватії в ЄС, сказала своєму британському колезі Тіму Барроу "спасибі, до побачення і добре, що надалі без вас". При цьому очевидно, що йшлося про побажання успіхів.

Ця помилка перекладу стала заключним посланням від ЄС до Британії, оскільки Brexit набув чинності в ніч на 1 лютого.

Тім Барроу, принаймні згідно з повідомленнями ЗМІ, сприйняв це послання з гумором, зазначивши, що "британці побачили смішну сторону і зрозуміли, що саме малося на увазі".

 

І ось тепер одна установа вивела цю помилку на новий рівень, зробивши рекламний щит з рядком "добре, що надалі без вас".

Американський інститут в Загребі став автором гумористичної маркетингової ідеї, яка включає не тільки сумнозвісну цитату, але і досить невдалу фотографію прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, а також рядок "позбудься поганої англійської" в якості реклами для своїх курсів англійської мови.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Хорватія курйози
powered by lun.ua