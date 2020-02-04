"Добре, що надалі без вас!": головуюча в ЄС на прощання випадково нагрубила Британії

Постійна представниця головуючої в ЄС Хорватії на останній перед Brexit зустрічі послів на прощання випадково нагрубила Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, помилкові слова, сказані на прощання хорватським послом своєму британському колезі Тіму Барроу минулого тижня, можливо, підбивають підсумок 47 рокам британців у Брюсселі.

Ірена Андраші, посол Хорватії, головувала на заключній зустрічі послів з Британією в якості держави-члена.

Останні слова, з якими вона звернулася до британського посла, були: "Дякую, до побачення, і добре, що надалі без вас".

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Дипломати, які були присутні на зустрічі, припустили, що мали місце труднощі перекладу, і Андраші могла сплутати фразу "добре, що надалі без вас" з побажанням успіхів. При цьому вони наполягають, що помилка не була замаскованою кпиною.

Зауваження хорватського посла було добре сприйнято її британським колегою, зазначає видання.

"Британці побачили смішну сторону і зрозуміли, що це означає. Але історія покаже, що це були останні слова від ЄС послу Британії перед Brexit", - сказав один з учасників зустрічі.

Дипломати охарактеризували останню зустріч послів за участю представника Великої Британії минулої середи як добродушну. Тім Барроу, який є постійним представником Британії з 2017 року, сказав колегам, що йому буде не вистачати сидіння за столом, але він побачить їх "скоро" у своїй новій ролі "посла в Європейському Союзі".

Переговори про майбутні відносини Британії з ЄС повинні початися вже в наступному місяці.