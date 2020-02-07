Ошибка посла Хорватии стала источником вдохновения для рекламы курсов английского

Случайная грубость посла Хорватии в адрес Британии привела к появлению креативной рекламной кампании по улучшению уровня владения английским языком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Dubrovnik Times.

Ирэна Андраши, посол Хорватии в ЕС, сказала своему британскому коллеге Тиму Барроу "спасибо, до свидания и хорошо, что дальше без вас". При этом очевидно, что речь шла о пожелания успехов.

Эта ошибка перевода стала заключительным посланием от ЕС в Британию, поскольку Brexit вступил в силу в ночь на 1 февраля.

Тим Барроу, по крайней мере, согласно сообщениям СМИ, воспринял это известие с юмором, отметив, что "британцы увидели смешную сторону и поняли, что именно имелось в виду".

И вот теперь одно учреждение вывела эту проблему на новый уровень, сделав рекламный щит со строкой "хорошо, что дальше без вас".

Американский институт в Загребе стал автором юмористической маркетинговой идеи, которая включает не только печально известную цитату, но и довольно неудачную фотографию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также строка "избавься от плохого английского" в качестве рекламы для своих курсов английского языка.