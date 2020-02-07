Британія планує зберегти частину торговельних контрзаходів проти РФ та усі санкції ЄС

Велика Британія має намір зберегти частину контрзаходів проти Росії у сфері торгівлі, а також усі чинні санкції ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства Британії в Україні на сторінці у Facebook.

"Згідно з правилами СОТ, такі контрзаходи допомагають захистити бізнес від збитків, спричинених недобросовісною конкуренцією або непередбаченими стрибками імпорту. Ці заходи ґрунтуються на економічних фактах і не виходять з політичних міркувань. Повідомлення про наміри (Notice of Determination) – це оголошення про те, що після аналізу відповідної доказової бази ми маємо намір зберегти ці контрзаходи стосовно Росії (за підсумками перегляду), а не скасувати їх", - йдеться у роз'ясненнях посольства.

У посольстві нагадали, що Британія після виходу з Європейського Союзу вступила у перехідний період, упродовж якого вона залишається частиною єдиного ринку і митного союзу ЄС. Тому у цей період Британія продовжить застосовувати наявні захисні інструменти ЄС у сфері торгівлі на своїх кордонах.

"Ми плануємо зберегти 43 з 106 чинних захисних контрзаходів ЄС в рамках своєї власної системи захисту торгівлі. Управління торговельного захисту перегляне кожен із цих 43 контрзаходів, щоб переконатися у їхній відповідності потребам різних галузей британської економіки. Цей аналіз визначить, чи слід продовжувати застосовувати ті чи інші заходи та на якому рівні, коли Велика Британія розпочне провадити незалежну торговельну політику", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, впродовж перехідного періоду Британія планує дотримуватися політики санкцій ЄС.

"У цей період ми будемо повною мірою використовувати повноваження, передбачені національним законодавством про санкції, але будемо дещо обмежені у питанні запровадження заходів самостійно. Коли перехідний період завершиться, ми плануємо зберегти всі чинні санкції, запроваджені на рівні ЄС", - наголошується у повідомленні.