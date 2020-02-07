Великобритания планирует сохранить часть торговых контрмер против РФ и все санкции ЕС

Великобритания намерена сохранить часть контрмер против России в сфере торговли, а также все действующие санкции ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Украине на странице в Facebook.

"Согласно правилам ВТО, такие контрмеры помогают защитить бизнес от убытков, вызванных недобросовестной конкуренцией или непредвиденными скачками импорта. Эти меры основываются на экономических фактах и не исходят из политических соображений. Сообщение о намерениях (Notice of Determination) – это объявление о том, что после анализа соответствующей доказательной базы мы намерены сохранить эти контрмеры в отношении России (по итогам просмотра), а не отменить их", - говорится в разъяснениях посольства.

В посольстве напомнили, что Британия после выхода из Европейского Союза вступила в переходный период, на протяжении которого она остается частью единого рынка и таможенного союза ЕС. Поэтому в этот период Британия продолжит применять имеющиеся защитные инструменты ЕС в сфере торговли на своих границах.

"Мы планируем сохранить 43 из 106 действующих защитных контрмер ЕС в рамках своей собственной системы защиты торговли. Управление торговой защиты пересмотрит каждый из этих 43 контрмер, чтобы убедиться в их соответствии потребностям различных отраслей британской экономики. Этот анализ определит, следует ли продолжать применять те или другие меры и на каком уровне, когда Великобритания начнет проводить независимую торговую политику", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение переходного периода Британия планирует придерживаться политики санкций ЕС.

"В этот период мы будем в полной мере использовать полномочия, предусмотренные национальным законодательством о санкциях, но будем несколько ограничены в вопросе меры самостоятельно. Когда переходный период завершится, мы планируем сохранить все действующие санкции, введенные на уровне ЕС", - отмечается в сообщении.