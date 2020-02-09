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У Чехії перекинувся автобус зі школярами, 5 постраждалих

Неділя, 9 лютого 2020, 17:41

Двоповерховий автобус, що перевозив близько 70 учнів у віці від 15 до 18 років, і дорослих, розбився біля чеського міста Блшани.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Один з учнів був доставлений в празьку лікарню з підозрою на серйозну травму, ще четверо отримали травми середньої важкості.

 

Автобус вирушив з міста Жатець близько восьмої години ранку і віз пасажирів на лижну трасу. Аварія сталася близько 9 ранку на автодорозі поблизу Блшани.

Причини аварії поки невідомі, повідомляється, що водій з'їхав з дороги, після чого автобус перекинувся.

Крім семи важко поранених, рятувальники також оглянули інших 62 учасників аварії. "Машини швидкої допомоги і автобуси доставлять їх в лікарні для огляду", - сказав представник місцевої влади.

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