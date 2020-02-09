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В Чехии перевернулся автобус со школьниками, 5 пострадавших

Воскресенье, 9 февраля 2020, 17:41

Двухэтажный автобус, перевозивший около 70 учеников в возрасте от 15 до 18 лет, и взрослых, разбился около чешского города Блшаны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Один из учеников был доставлен в пражскую больницу подозрением на серьезную травму, еще четверо получили травмы средней тяжести.

 

Автобус отправился из города Жатец около восьми часов и вез пассажиров на лыжную трассу. Авария произошла около 9 утра на автодороге близ Блшанов.

Причины аварии пока неизвестны, сообщается, что водитель съехал с дороги, после чего автобус перевернулся.

Помимо семи тяжело раненых, спасатели также осмотрели остальных 62 участников аварии. "Машины скорой помощи и автобусы доставят их в больницы для осмотра", - сказал представитель местных властей.

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