Лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію через поширення коронавірусу

Лідери країн ЄС у вівторок проведуть екстрені переговори, щоб обговорити спільну реакцію на подальше поширення коронавірусу в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Я тільки що говорив з прем'єр-міністром Джузеппе Конте про екстраординарну ситуацію, з якою стикається Італія, і підготовку до відеоконференції з членами Європейської рад. Наш обов'язок - посилити скоординований підхід ЄС", - написав Мішель в Twitter.

