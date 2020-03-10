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Лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію через поширення коронавірусу

Вівторок, 10 березня 2020, 14:29

Лідери країн ЄС у вівторок проведуть екстрені переговори, щоб обговорити спільну реакцію на подальше поширення коронавірусу в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Я тільки що говорив з прем'єр-міністром Джузеппе Конте про екстраординарну ситуацію, з якою стикається Італія, і підготовку до відеоконференції з членами Європейської рад. Наш обов'язок - посилити скоординований підхід ЄС", - написав Мішель в Twitter.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також повідомила, що провела телефонну розмову з Конте, а представники ЄК в першій половині дня провели нараду з приводу підготовки рішень на поширення коронавірусу.

Відеоконференція за участю 27 лідерів країн почнеться о 18:00 за київським часом. У ній також візьме участь глава Європейського центробанку Крістін Лагард.

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