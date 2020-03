Лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию из-за распространения коронавируса

Лидеры стран ЕС во вторник проведут экстренные переговоры, чтобы обсудить совместную реакцию на дальнейшее распространение коронавируса в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Я только что говорил с премьер-министром Джузеппе Конте об экстраординарной ситуации, с которой сталкивается Италия, и подготовке к видеоконференции с членами Европейского совета" Наш долг - усилить скоординированный подход ЕС", - написал Мишель в Twitter.

I just talked to @GiuseppeConteIT about the extraordinary situation Italy is facing & prepare the videoconference with #EUCO members this afternoon.



Our duty is to strengthen an #EU coordinated approach.



We are with all those affected by #COVIDー19