Лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию из-за распространения коронавируса
Лидеры стран ЕС во вторник проведут экстренные переговоры, чтобы обсудить совместную реакцию на дальнейшее распространение коронавируса в Европе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
"Я только что говорил с премьер-министром Джузеппе Конте об экстраординарной ситуации, с которой сталкивается Италия, и подготовке к видеоконференции с членами Европейского совета" Наш долг - усилить скоординированный подход ЕС", - написал Мишель в Twitter.
I just talked to @GiuseppeConteIT about the extraordinary situation Italy is facing & prepare the videoconference with #EUCO members this afternoon.— Charles Michel (@eucopresident) March 10, 2020
Our duty is to strengthen an #EU coordinated approach.
We are with all those affected by #COVIDー19
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила что, провела телефонный разговор с Конте, а представители ЕК в первой половине дня провели совещание по поводу подготовки решений на распространение коронавируса.
Видеоконференция с участием 27 лидеров стран начнется в 18:00 по киевскому времени. В ней также примет участие глава ЕЦБ Кристин Лагард.