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Лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию из-за распространения коронавируса

Вторник, 10 марта 2020, 14:29

Лидеры стран ЕС во вторник проведут экстренные переговоры, чтобы обсудить совместную реакцию на дальнейшее распространение коронавируса в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Я только что говорил с премьер-министром Джузеппе Конте об экстраординарной ситуации, с которой сталкивается Италия, и подготовке к видеоконференции с членами Европейского совета" Наш долг - усилить скоординированный подход ЕС", - написал Мишель в Twitter.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила что, провела телефонный разговор с Конте, а представители ЕК в первой половине дня провели совещание по поводу подготовки решений на распространение коронавируса.

Видеоконференция с участием 27 лидеров стран начнется в 18:00 по киевскому времени. В ней также примет участие глава ЕЦБ Кристин Лагард.

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