Боснійського серба виправдали у справі про участь у війні проти України

Державний суд Боснії і Герцеговини 10 березня виправдав Гаврила Стевича, якого звинувачували в участі в проросійських збройних формуваннях в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

Прокурори стверджували, що Стевич перейшов кордон до Сербії в липні 2014 року і вилетів до Москви з аеропорту "Нікола Тесла" в Белграді.

З ним воювати проти України вирушили ще щонайменше шестеро осіб, свідчать дані ЗМІ.

Спочатку вони летіли до Москви, потім до Ростова, після чого їх забирали до Луганська. Всі громадяни БіГ воювали в підрозділі Jovan Šević, який згодом перейменували на Srpski husarski puk.

Гаврило Стевич (другий зліва у нижньому ряду)

У обвинувальному акті сказано, що Стевич працював на пунктах пропуску, перевіряючи транспортні засоби та людей, які проїжджали через нього, і заробляв на цьому 500 євро на місяць.

За словами судді Бранко Перича, проте, прокурорам не вдалося довести звинувачення.

Ухвала може бути оскаржена.

Стевич запевняв, що не воював, а був на Донбасі як журналіст і збирав матеріал для книги про "трагічний конфлікт між братськими слов'янськими народами", а зброя йому була потрібна для самозахисту.