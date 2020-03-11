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Боснийского серба оправдали по делу об участии в войне против Украины

Среда, 11 марта 2020, 19:15

Государственный суд Боснии и Герцеговины 10 марта оправдал Гавриила Стевича, которого обвиняли в участии в пророссийских вооруженных формированиях в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Прокуроры утверждали, что Стевич перешел границу в Сербию в июле 2014 года и вылетел в Москву из аэропорта "Никола Тесла" в Белграде.

С ним воевать против Украины отправились еще по меньшей мере шесть человек, свидетельствуют данные СМИ.

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Сначала они летели в Москву, затем в Ростов, после чего их забирали в Луганск. Все граждане БиГ воевали в подразделении Jovan Šević, который позже переименовали в Srpski husarski puk.

В обвинительном акте говорится, что Стевич работал на пунктах пропуска, проверяя транспортные средства и людей, которые проезжали через него, и зарабатывал на этом 500 евро в месяц.

По словам судьи Бранко Перича, однако, прокурорам не удалось доказать обвинение.

Решение может быть обжаловано.

Стевич уверял, что не воевал, а был на Донбассе как журналист и собирал материал для книги о "трагическом конфликте между братскими славянскими народами", а оружие ему было нужно для самозащиты.

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