Німеччина відновлює підготовку військових на півночі Іраку

Німецькі військові відновили підготовку іракських військ на курдському півночі країни в неділю, приблизно через три тижні після того, як роботи були припинені після вбивства іранського генерала в Багдаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Військові заявили, що командувач міжнародною операцією по боротьбі з групою "Ісламська держава" дозволив відновити заняття.

Німеччина відновила навчання в Ербlлі в неділю вранці разом зі своїми партнерами. В Ербілі розміщуються близько 90 солдатів Бундесверу.

Проте, навчальна місія Німеччини в центральному Іраку все ще призупинена, і немає інформації, чи відновиться вона і коли саме.

7 січня Німеччина вивезла 35 солдатів з Іраку з баз в Таджі та Багдаді, більшість - в сусідню Йорданію.

Рішення було прийнято після вбивства 3 січня Сполученими Штатами командира Революційної гвардії Ірану Кассема Сулеймані, що різко підняло напруженість в регіоні і загострило кризу між Вашингтоном і Тегераном.