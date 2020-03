Британия требует действий по розыску виновных в ракетной атаке в Ираке

Британия в четверг потребовала от иракских властей принять меры по привлечению к ответственности виновных в ракетной атаке в Ираке, в результате которой погибли британец и двое американцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы должны найти ответственных. Я приветствую призыв президента Ирака к немедленному расследованию для привлечения к ответственности виновных - но мы должны видеть действия", - заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Рааб также заявил, что разговаривал с американским госсекретарем Майком Помпео в среду вечером, и они согласились, что "важно защищаться против этих гнетущих действий".

В то же время МИД Германии заявил, что осуждает "неоднократные ракетные нападения на коалиционные войска в Ираке", и выразил соболезнования партнерам в США и Великобритании и семьям погибших.

"Эти нападения еще больше дестабилизируют Ирак и ставят под угрозу успех, достигнутый в борьбе с ИГИЛ", - заявил Берлин.

We condemn the repeated rocket attacks on coalition troops in Iraq. Our thoughts go out to our US and UK partners and to the families of the victims. These attacks are further destabilising Iraq and are putting at risk the success achieved in the fight against IS. pic.twitter.com/XCxODNJuWG