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Британия требует действий по розыску виновных в ракетной атаке в Ираке

Четверг, 12 марта 2020, 17:10

Британия в четверг потребовала от иракских властей принять меры по привлечению к ответственности виновных в ракетной атаке в Ираке, в результате которой погибли британец и двое американцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы должны найти ответственных. Я приветствую призыв президента Ирака к немедленному расследованию для привлечения к ответственности виновных - но мы должны видеть действия", - заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Рааб также заявил, что разговаривал с американским госсекретарем Майком Помпео в среду вечером, и они согласились, что "важно защищаться против этих гнетущих действий".

В то же время МИД Германии заявил, что осуждает "неоднократные ракетные нападения на коалиционные войска в Ираке", и выразил соболезнования партнерам в США и Великобритании и семьям погибших.

"Эти нападения еще больше дестабилизируют Ирак и ставят под угрозу успех, достигнутый в борьбе с ИГИЛ", - заявил Берлин.

11 марта ракетами "Катюша" обстреляли базу Лагерь Таджи в Ираке, где размещаются сотрудники коалиции по подготовке и консультирования миссий.

По данным СМИ, авиация возглавляемой США Международной коалиции по борьбе против террористов ИГИЛ нанесла удары по трем объектам проиранских сил в Сирии после того, как накануне была обстреляна база коалиции в Ираке.

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