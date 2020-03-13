Молдова зупиняє авіасполучення зі всією Європою і закриває церкви

Молдова з 13 березня закриває повітряне сполучення з Іспанією і Францією, а з неділі – призупиняє польоти з та до інших європейських країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

"Ми оцінили ситуацію і змушені прийняти більш радикальні і необхідні заходи, рекомендовані в таких ситуаціях. Тому, згідно з рішенням комісії (з питань надзвичайних ситуацій – Ред.), від сьогодні з 12 години ночі припиняться польоти ще у дві країни, в яких спостерігається епідемія коронавірусу - Іспанію та Францію. Тобто у нас два рейси - до Барселони і Париж. Вночі польоти туди припиняться", - зазначив прем'єр-міністр Іон Кіку після засідання комісії.

"А в неділю, з 12 години ночі, взагалі припиняться польоти до Європи. Сьогодні-завтра ми будемо стежити за розвитком ситуації і вже вирішимо, можливо, необхідно буде призупинити польоти і в інші географічні точки", - додав він.

Крім того, іноземців не пускатимуть на борт літаків, які летять в Молдову, додав Кіку. Винятки становитимуть акредитовані дипломати, особи без громадянства та іноземці, які постійно проживають в Молдові.

"Що стосується закриття наземних митних пунктів, за словами Кіку, уряд зараз координується з українською і румунською владою, які також прийняли рішення закрити багато КПП", - зазначив молдовський прем'єр.

Крім того, на два тижні в країні призупинять все релігійні служби. Вони будуть транслюватися в прямому ефірі по телевізору.

"Ми додатково проаналізували наслідки. Найбільш схильними до ризику зараження є люди похилого віку. І саме ця категорія громадян найчастіше бере участь в церковних службах", - пояснив Кіку.

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