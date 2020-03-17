В Іспанії за добу 2000 нових випадків коронавірусу, померли 150 осіб

В Іспанії за останню добу зафіксовано майже 2000 випадків коронавірусу, 150 інфікованих пацієнтів померли.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Всього в Іспанії з початку спалаху було підтверджено 11 178 випадків корона вірусу, з них 9698 випадків досі активні.

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Із них 563 пацієнти знаходяться в реанімації, а загальна кількість людей, які померли від вірусу, становить 491.

Мадрид продовжує залишатися громадою з найбільшою кількістю випадків: 43%, або 4871 випадків. Але в цьому регіоні також найбільше людей, які одужали - 19% випадків.

Після закриття прикордонних переходів міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка не виключає закриття повітряного простору.

Уряд Балеарських островів попросив 25 000 туристів, які залишилися на островах, повернутися до країн їх проживання.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити 30-денне обмеження на в’їзд іноземців до ЄС із можливістю продовження цього терміну.

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