В Іспанії затримали чоловіка, який навмисно кашляв в обличчя поліцейському

В іспанській південно-західній провінції Кадіс затримали чоловіка, який навмисне кашляв в обличчя поліцейському, а потім напав на правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Інцидент стався в муніципалітеті Чиклана-де-ла-Фронтера.

Чоловік у віці близько 30 років був заарештований за ймовірний злочин проти співробітників правоохоронних органів, які контролювали пересування людей відповідно до режиму надзвичайного стану.

Офіцери інструктували пару, коли до них підійшов чоловік, який навмисно почав кашляти одному з офіцерів в обличчя.

Поліцейський спробував відійти від чоловіка, однак той накинувся на нього і його колегу, завдавши обом поранень.

Під час нападу він вигукував образи на адресу поліцейських.

Як повідомлялося, протягом останньої доби в Іспанії новим коронавірусом заразилися більше тисячі громадян, загальна кількість заражень зросла до 9191 випадку.