"Ми на війні": прем’єр Греції попередив про удар по економіці, повторивши слова Макрона

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у зверненні до нації у вівторок заявив, що країна "у стані війни" з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Balkan Insight.

"Ми у стані війни з ворогом, який невидимий, але не є непереможним", - заявив грецький прем’єр.

Він попередив, що заходи для боротьби з пандемією "стануть ударом для економіки країни", яка щойно почала зростання після років кризи.

Прем'єр закликав компанії не звільняти працівників та зазначив, що уряд готує низку заходів для підтримки бізнесу.

Раніше уряд оголосив, що планує виділити 79 мільйонів євро на потреби лікарень та реквізуватиме обладнання медичного призначення і приватні клініки.



У Греції виявили вже близько 390 випадків захворювання на коронавірус, 5 людей померли.

Для протидії поширенню захворюванню зачинені школи, більшість магазинів, заклади громадського харчування. Більшість людей працюють дистанційно.

Православна церква Греції призупинила щоденні богослужіння, вінчання і хрещення.