"Мы на войне": премьер Греции предупредил об ударе по экономике, повторив слова Макрона

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в обращении к нации во вторник заявил, что страна - "в состоянии войны" с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

"Мы в состоянии войны с врагом, который невидим, но не является непобедимым", - заявил греческий премьер.

Он предупредил, что меры по борьбе с пандемией "станут ударом для экономики страны", которая только начала роста после лет кризиса.

Премьер призвал компании не увольнять работников и отметил, что правительство готовит ряд мер для поддержки бизнеса.

Ранее правительство объявило, что планирует выделить 79 млн евро на нужды больниц и будет реквизировать оборудование медицинского назначения и частные клиники.

В Греции обнаружили уже около 390 случаев заболевания коронавирусом, пять человек умерли.

Для противодействия распространению заболевания закрыты школы, большинство магазинов, заведения общественного питания. Большинство людей работают дистанционно.

Православная церковь Греции приостановила ежедневные богослужения, венчания и крещения.