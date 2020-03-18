Посли ЄС затвердили інвестиційну ініціативу щодо коронавірусу на 37 млрд євро 

Посли ЄС погодили запуск інвестиційної ініціативи на 37 млрд євро, спрямованої на пом'якшення негативних наслідків пандемії коронавірусу для країн-членів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це рішення у середу проінформували у пресслужбі Ради ЄС.

Так звана інвестиційна ініціатива щодо коронавірусу дозволить державам-членам використати 37 мільярдів євро, які попередньо були закладені в бюджет на підтримку слаборозвинених регіонів, для подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією.

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Виділені кошти допоможуть малому та середньому бізнесу знизити серйозну нестачу ліквідності в результаті пандемії, а також посилити інвестиції в продукти і послуги, необхідні для зміцнення служби охорони здоров'я.

Держави-члени також матимуть більшу гнучкість для переказу коштів між програмами фінансування, щоб допомогти найбільш постраждалим регіонам.

Близько 8 мільярдів євро інвестиційної ліквідності буде виділено з невитраченого попереднього фінансування 2019 року за програмами Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, Фонду гуртування і Європейського фонду морського і рибного господарства.

Схвалене рішення також забезпечить доступ до 29 мільярдів євро структурного фінансування в межах ЄС на 2020 рік.

Наступним кроком для затвердження виділення коштів має стати схвалення у Європейському парламенті.