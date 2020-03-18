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Послы ЕС утвердили инвестиционную инициативу в связи с коронавирусом на 37 млрд евро

Среда, 18 марта 2020, 17:23

Послы ЕС согласовали запуск инвестиционной инициативы на 37 млрд евро, направленной на смягчение негативных последствий пандемии коронавируса для стран-членов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом решении в среду проинформировали в пресс-службе Совета ЕС.

Так называемая инвестиционная инициатива коронавируса позволит государствам-членам использовать 37 млрд евро, которые предварительно были заложены в бюджет на поддержку слаборазвитых регионов, для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией.

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Выделенные средства помогут малому и среднему бизнесу снизить серьезную нехватку ликвидности в результате пандемии, а также усилить инвестиции в продукты и услуги, необходимые для укрепления здравоохранения.

Государства-члены также получат право на большую гибкость для перевода средств между программами финансирования, чтобы помочь наиболее пострадавшим регионам.

Около 8 млрд евро инвестиционной ликвидности будет выделено из неизрасходованного предыдущего финансирования 2019 года по программам Европейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда, Фонда сплочения и Европейского фонда морского и рыбного хозяйства.

Принято решение также обеспечит доступ к 29 млрд евро структурного финансирования в рамках ЕС на 2020 год.

Следующим шагом для утверждения выделения средств должно стать одобрение Европейского парламента.

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