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Туреччина, яка шантажувала ЄС відкритими кордонами, закриває їх через коронавірус

Середа, 18 березня 2020, 18:18

Туреччина, яка шантажувала ЄС відкритими кордонами і погрозами "завалити" Європу біженцями,  закриває пункти пропуску в рамках заходів боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Туреччина закриє свої переходи на кордонах з Грецією та Болгарією опівночі. Пасажирам не буде дозволено перетинати їх ні на в’їзд, ні на виїзд.

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Також Туреччина заборонила в’їзд в країну  для громадян третіх країн, які перебували в Греції та Болгарії протягом останніх 14 днів.

Крім того, вже зупинені поромні перевезення між турецьким узбережжям та грецькими островами в Егейському морі. 

Як винятки через кордон з ЄС можуть відбуватись вантажоперевезення.

Туреччина вже припинила авіарейси до багатьох європейських країн і закрила кордон з Іраном наприкінці лютого через побоювання коронавірусу. У країні зареєстровано 98 випадків коронавірусу і першу смерть.

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Новина про закриття кордону з боку Туреччини може допомогти Греції. 

Тисячі мігрантів прибули до грецько-турецького сухопутного кордону на початку місяця після того, як Анкара заявила, що більше не зупинятиме їхні спроби прорватись до ЄС.

У ніч на середу на грецько-турецькому кордоні поновилися сутички після того як близько 500 мігрантів спробували зламати прикордонний паркан і потрапити в Грецію.

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Коронавірус Туреччина
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