У главного переговорщика ЕС по Brexit обнаружили коронавирус

Главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в своем Twitter.

"Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Я в порядке, моральный дух в полном порядке. Я, естественно, придерживаюсь всех инструкций, как и моя команда.

"Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто сейчас находится в изоляции - мы пройдем через это вместе", - написал Барнье.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.