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У главного переговорщика ЕС по Brexit обнаружили коронавирус

Четверг, 19 марта 2020, 12:47

Главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в своем Twitter.

"Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Я в порядке, моральный дух в полном порядке. Я, естественно, придерживаюсь всех инструкций, как и моя команда.

"Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто сейчас находится в изоляции - мы пройдем через это вместе", - написал Барнье.

Раунд прямых торговых переговоров относительно будущих отношений Британии и ЕС, который должен был состояться в Лондоне на этой неделе, был отменен.

Мишель Барнье, которому 69 лет, выложил также видеосообщение со своим обращением из домашней библиотеки.

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