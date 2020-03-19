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В Італії через пандемію коронавірусу померли 13 лікарів

Четвер, 19 березня 2020, 20:51

Станом на 19 березня через пандемію коронавірусу в Італії померли 13 лікарів. 

Про це повідомила Федерація лікарських гільдій Італії FNOMCEO, пише "Європейська правда".

Організація щодня оновлює на своєму сайті список лікарів, які померли під час епідемії COVID-19. Сьогодні у ньому 13 прізвищ. 

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Перший лікар помер 11 березня. Це - 67-річний Роберто Стелла, президент Медичної асоціації Варезе. Він працював у клініці міста Бусто-Арсіціо, що в Ломбардії. За понад тиждень епідемії після Стелли померли ще 12 медиків.

Серед загиблих - пульмонологи, лікарі загальної практики, педіатр, епідеміолог, отоларингол та гематолог. Усі - чоловіки.

"На жаль, сумний список лікарів, які померли під час епідемії COVID-19, подовжується. І хоча офіційна кількість інфікованих медичних працівників зростає... Багато лікарів помирають раптово, й причина смерті не завжди простежується до вірусу, оскільки мазки не беруться", - заявила організація. 

За оприлюдненими напередодні даними, коронавірусом заразилися 2629 співробітників охорони здоров’я Італії.

Нагадаємо, 19 березня Італія випередила Китай за кількістю загиблих від вірусу - в країні померли вже 3405 людей.


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Коронавірус Італія
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