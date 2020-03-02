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Фон дер Ляєн до Туреччини: відкрити мігрантам двері в Європу – не вихід

Понеділок, 2 березня 2020, 17:56

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Анкарі не слід допускати, щоб біженці та мігранти, що перебувають на її території, перетинали кордон з Європою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Грецька поліція зіткнулася в минулі вихідні з тисячами мігрантів, що намагалися потрапити в ЄС з Туреччини, яка з 2016 року стримує міграцію з Близького Сходу в Європу в обмін на кошти для допомоги біженцям.

"Я визнаю, що Туреччина знаходиться в складній ситуації щодо біженців і мігрантів. Але те, що ми бачимо зараз, не може бути відповіддю або рішенням", - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії відвідає грецько-турецький кордон у вівторок, а Бойко Борисов, прем'єр-міністр Болгарії, яка також межує з Туреччиною, повинен зустрітися з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом в Анкарі пізніше в понеділок.

27 країн ЄС щосили намагаються узгодити спільну позицію стосовно Туреччини, яка заявляє, що більше не буде дотримуватися своєї угоди з ЄС в 2016 році.

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