Фон дер Ляйен в Турции: открыть мигрантам двери в Европу - не выход

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Анкаре не следует допускать, чтобы беженцы и мигранты, находящиеся на ее территории, пересекали границу с Европой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Греческая полиция столкнулась в минувшие выходные с тысячами мигрантов, пытавшимися попасть в ЕС из Турции, которая с 2016 года сдерживает миграцию с Ближнего Востока в Европу в обмен на средства для помощи беженцам.

"Я признаю, что Турция находится в сложной ситуации с беженцами и мигрантами. Но то, что мы видим сейчас, не может быть ответом или решением", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии посетит греческо-турецкую границу во вторник, а Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии, которая также граничит с Турцией, должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре позже в понедельник.

27 стран ЕС изо всех сил пытаются согласовать общую позицию в отношении Турции, которая заявляет, что больше не будет придерживаться своего соглашения с ЕС от 2016 года.