Рада ЄС проведе екстрену зустріч через ситуацію на кордоні з Туреччиною

Міністри внутрішніх справ країн ЄС проведуть позачергове засідання в середу, щоб обговорити ситуацію на кордоні ЄС з Туреччиною, де тисячі мігрантів намагаються перетнути кордон Греції і Болгарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зустріч покликана надати підтримку Греції та Болгарії в їх завданні патрулювання зовнішнього кордону ЄС, заявили два європейських дипломати.

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Анкарі не слід допускати, щоб біженці та мігранти, що перебувають на її території, перетинали кордон з Європою.

Понад 10 тисяч мігрантів, переважно з Сирії, інших країн Близького Сходу та Афганістану, підступили до сухопутних кордонів Туреччини із країнами ЄС, Грецією та Болгарією, відколи Анкара минулого четверга заявила, що припинить стримувати їх на своїй території.