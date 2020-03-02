Совет ЕС проведет экстренную встречу из-за ситуации на границе с Турцией

Министры внутренних дел стран ЕС проведут внеочередное заседание в среду, чтобы обсудить ситуацию на границе ЕС с Турцией, где тысячи мигрантов пытаются пересечь границу Греции и Болгарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Встреча призвана оказать поддержку Греции и Болгарии в их задаче патрулирования внешней границы ЕС, заявили два европейских дипломата.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Анкаре не следует допускать, чтобы беженцы и мигранты, находящиеся на ее территории, пересекали границу с Европой.

Более 10 тысяч мигрантов, преимущественно из Сирии, других стран Ближнего Востока и Афганистана, подступили к сухопутным границам Турции со странами ЕС, Грецией и Болгарией, сколы Анкара в прошлый четверг заявила, что прекратит сдерживать их на своей территории.