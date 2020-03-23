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Польща евакуює громадян України з Бразилії та інших віддалених країн

Понеділок, 23 березня 2020, 12:04

Група громадян України повернеться додому з Бразилії транзитом через Варшаву - про це домовились українські дипломати з МЗС Польщі та польською авіакомпанією LOT.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі агентству "Укрінформ" розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Вже вирішено питання, що 19 громадян України прилетять 25 березня з Ріо-де-Жанейро до Варшави польським літаком. Ми домовляємося, щоб у той же день спецрейсом авіакомпанії SkyUp вони полетіли до Києва",- повідомив дипломат.

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Він зауважив, що зараз уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT проводить операцію "Політ додому" (LOTdodomu) з метою повернення поляків на батьківщину у зв’язку з епідемією коронавірусу.

За досягнутою домовленістю, LOT також забиратиме українських громадян з віддалених точок планети, куди здійснюють рейси польські літаки - якщо на борту будуть вільні місця. Йдеться про країни Латинської Америки, Південної Азії, Африки, куди не літають літаки українських авіаліній.

Дещиця зазначив, що це питання вирішуватиметься у співпраці посольства України з посольствами Польщі у таких країнах.

Детальніше новини про перебіг епідемії читайте на тематичній сторінці ЄвроПравди.

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