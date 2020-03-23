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Польша эвакуирует граждан Украины из Бразилии и других отдаленных стран

Понедельник, 23 марта 2020, 12:04

Группа граждан Украины вернется домой из Бразилии транзитом через Варшаву - об этом договорились украинские дипломаты с МИД Польши и польской авиакомпанией LOT.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии агентству "Укрінформ" рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Уже решен вопрос, что 19 граждан Украины прилетят 25 марта из Рио-де-Жанейро в Варшаву польским самолетом. Мы договариваемся, чтобы в тот же день спецрейсом авиакомпании SkyUp они полетели в Киев", - сообщил дипломат.

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Он отметил, что сейчас правительство Польши совместно с авиакомпанией LOT проводит операцию "Полет домой" (LOTdodomu) для возвращения поляков на родину в связи с эпидемией коронавируса.

По достигнутой договоренности, LOT также будет забирать украинских граждан из отдаленных точек планеты, куда совершают рейсы польские самолеты - если на борту будут свободные места. Речь идет о странах Латинской Америки, Южной Азии, Африки, куда не летают самолеты украинских авиалиний.

Дещица отметил, что этот вопрос будет решаться в сотрудничестве посольства Украины с посольствами Польши в таких странах.

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