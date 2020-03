"Не довше 15 хвилин": ЄС спрощує правила перевезення товарів між країнами

Європейська комісія прийняла нові правила щодо пропуску вантажів через так звані "зелені коридори", щоб уникнути черг і затримок з поставками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відеозвернення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.



Зокрема, йдеться про скорочення часу проходження кордону до щонайбільш 15 хвилин, відкриття "зелених коридорів" для транспорту, що перевозить будь-які категорії товарів. Національні уряди мають скасувати існуючі обмеження для перевезень товарів у певні дні чи години. Також зменшуються вимоги до документації перевізників.

Today we issue guidelines on ‘green lanes’ to member states. 4 objectives to make real progress on 🇪🇺's roads:

1⃣Crossing the border takes max. 15 min.

2⃣Green lanes open to vehicles carrying any type of goods

3⃣Govs suspend restrictions

4⃣Less paper work for transport workers pic.twitter.com/Nd18xDV0wi