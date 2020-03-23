"Не довше 15 хвилин": ЄС спрощує правила перевезення товарів між країнами

Європейська комісія прийняла нові правила щодо пропуску вантажів через так звані "зелені коридори", щоб уникнути черг і затримок з поставками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відеозвернення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.



Зокрема, йдеться про скорочення часу проходження кордону до щонайбільш 15 хвилин, відкриття "зелених коридорів" для транспорту, що перевозить будь-які категорії товарів. Національні уряди мають скасувати існуючі обмеження для перевезень товарів у певні дні чи години. Також зменшуються вимоги до документації перевізників.

Today we issue guidelines on ‘green lanes’ to member states. 4 objectives to make real progress on 🇪🇺's roads:

1⃣Crossing the border takes max. 15 min.

2⃣Green lanes open to vehicles carrying any type of goods

3⃣Govs suspend restrictions

4⃣Less paper work for transport workers pic.twitter.com/Nd18xDV0wi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2020

Президент Єврокомісії зазначила, що заходи, впроваджені для протидії поширенню вірусу, також призвели до сповільнення, подекуди паралічу транспортного сполучення. Це призводить до затримок поставок та подекуди нестачі продуктів.



За її словами, протягом 21-22 березня на деяких пунктах пропуску черги розтягнулися на 40 кілометрів, очікування тривало до 18 годин.

"Перевірка стану здоров’я на кордонах може бути корисним додатковим заходом для протидії поширенню вірусу. Проте ці заходи мають бути організовані таким чином, щоб не блокувати вільний рух товарів… Боротьба з вірусом триватиме довго. Наша сила і можливості для перемоги у цій битві залежать від єдиного ринку, тому ми маємо зберегти його", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.



Як повідомлялося раніше, ЄС відкрив доступ до своїх стандартів виробництва захисних засобів від коронавірусу.