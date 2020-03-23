"Не более 15 минут": ЕС упрощает правила перевозки товаров между странами

Европейская комиссия приняла новые правила пропуска грузов через так называемые "зеленые коридоры", чтобы избежать очередей и задержек с поставками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видеообращение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В частности, речь идет о сокращении времени прохождения границы до не более чем 15 минут, открытие "зеленых коридоров" для транспорта, перевозящего любые категории товаров. Национальные правительства должны отменить существующие ограничения для перевозок товаров в определенные дни или часы. Также уменьшаются требования к документации перевозчиков.

Today we issue guidelines on ‘green lanes’ to member states. 4 objectives to make real progress on 🇪🇺's roads:

1⃣Crossing the border takes max. 15 min.

2⃣Green lanes open to vehicles carrying any type of goods

3⃣Govs suspend restrictions

4⃣Less paper work for transport workers pic.twitter.com/Nd18xDV0wi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2020

Президент Еврокомиссии отметила, что меры, введенные для противодействия распространению вируса, также привели к замедлению, иногда параличу транспортного сообщения. Это приводит к задержкам поставок и, иногда, нехватке продуктов.

По ее словам, 21-22 марта на некоторых пунктах пропуска очереди растянулись на 40 километров, ожидание длилось до 18 часов.

"Проверка состояния здоровья на границах может быть полезной дополнительной мерой для противодействия распространению вируса. Однако эти меры должны быть организованы таким образом, чтобы не блокировать свободное движение товаров ... Борьба с вирусом продлится долго. Наша сила и возможности для победы в этой битве зависят от единого рынка, поэтому мы должны сохранить его", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщалось ранее, ЕС открыл доступ к своим стандартам производства защитных средств от коронавируса.