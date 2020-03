"Не более 15 минут": ЕС упрощает правила перевозки товаров между странами

Европейская комиссия приняла новые правила пропуска грузов через так называемые "зеленые коридоры", чтобы избежать очередей и задержек с поставками.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на видеообращение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В частности, речь идет о сокращении времени прохождения границы до не более чем 15 минут, открытие "зеленых коридоров" для транспорта, перевозящего любые категории товаров. Национальные правительства должны отменить существующие ограничения для перевозок товаров в определенные дни или часы. Также уменьшаются требования к документации перевозчиков.

