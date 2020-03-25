У Польщі кількість заражень коронавірусом перевищила 1000, померли - 14

Число заражених коронавірусом в Польщі перевищило позначку в тисячу осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням міністерство охорони здоров'я Польщі.

За інформацією МОЗ, на даний момент коронавірус виявлено у 1031 людини. 14 людей померли.

Найбільше заражень у Мазовецькому воєводстві – 251 випадок, найбільше померлих у Нижньосілезькому воєводстві, де від коронавірусу померли 5 людей.

Перший випадок коронавірусу був підтверджений в Польщі 4 березня у чоловіка, який повернувся з Німеччини. В даний час він, за даними тестів, повністю одужав і виписаний з лікарні.

Раніше в країні був введений режим епідемії. Уряд Польщі у зв'язку з поширенням коронавірусу прийняв рішення закрити кордони для іноземців, сьогодні це рішення продовжили до 13 квітня.