В Польше количество заражений коронавирусом превысило 1000, умерли - 14

Число зараженных коронавирусом в Польше превысило отметку в тысячу человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой министерство здравоохранения Польши.

По информации Минздрава, на данный момент коронавирус обнаружен у 1031 человека. 14 человек умерли.

Больше всего заражений в Мазовецком воеводстве – 251 случай, больше всего умерших в Нижнесилезском воеводстве, где от коронавируса умерли 5 человек.

Первый случай коронавируса был подтвержден в Польше 4 марта у мужчины, который вернулся из Германии. В настоящее время он, по данным тестов, полностью выздоровел и выписан из больницы.

Ранее в стране был введен режим эпидемии. Правительство Польши в связи с распространением коронавирус принял решение закрыть границы для иностранцев, сегодня это решение продлили до 13 апреля.