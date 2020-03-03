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У Сирії збили літак режиму Асада - Міноборони Туреччини

Вівторок, 3 березня 2020, 13:01

Туреччина та / або її союзники збили одномоторний двомісний реактивний навчально-тренувальний літак L-39 військ режиму Башара Асада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"В рамках успішної операції "Весняний щит" збито винищувач типу L-39, що належав режиму", - заявило Міністерство національної оборони Туреччини.

Як пише у своєму Twitter журналіст Bild Юліан Рьопке, літак збили або турецьким винищувачем F-16, або за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК). 

"Повстанці знайшли одного з пілотів, який, мабуть, не пережив стрибка з парашутом", - зазначив Рьопке.

Чеський L-39 здебільшого призначений для базового і розширеного навчання, зокрема для доставки зброї.

 
L-39

Міністерство національної оборони Туреччини в неділю заявило про збиття двох літаків Су-24 режиму Башара Асада, які спробували атакувати турецькі літаки.

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Туреччина Сирія
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