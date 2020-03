У Сирії збили літак режиму Асада - Міноборони Туреччини

Туреччина та / або її союзники збили одномоторний двомісний реактивний навчально-тренувальний літак L-39 військ режиму Башара Асада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"В рамках успішної операції "Весняний щит" збито винищувач типу L-39, що належав режиму", - заявило Міністерство національної оборони Туреччини.

Як пише у своєму Twitter журналіст Bild Юліан Рьопке, літак збили або турецьким винищувачем F-16, або за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК).

"Повстанці знайшли одного з пілотів, який, мабуть, не пережив стрибка з парашутом", - зазначив Рьопке.

