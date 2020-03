В Сирии сбили самолет режима Асада – Минобороны Турции

Турция и/или ее союзники сбили одномоторный двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет L-39 войск режима Башара Асада.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В рамках успешной операции "Весенний щит" сбит истребитель типа L-39, принадлежавший режиму", - заявило Министерство национальной обороны Турции.

Как пишет в своем Twitter журналист Bild Юлиан Репке, самолет сбили или турецким истребителем F-16, или с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

"Повстанцы нашли одного из пилотов, который, видимо, не пережил прыжка с парашютом", - отметил Репке.

Rebels found one of the pilots, who apparently did not survive the parachute eject. pic.twitter.com/Y9mewtPUxd