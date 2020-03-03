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В Сирии сбили самолет режима Асада – Минобороны Турции

Вторник, 3 марта 2020, 13:01

Турция и/или ее союзники сбили одномоторный двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет L-39 войск режима Башара Асада.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В рамках успешной операции "Весенний щит" сбит истребитель типа L-39, принадлежавший режиму", - заявило Министерство национальной обороны Турции.

Как пишет в своем Twitter журналист Bild Юлиан Репке, самолет сбили или турецким истребителем F-16, или с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

"Повстанцы нашли одного из пилотов, который, видимо, не пережил прыжка с парашютом", - отметил Репке.

Чешский L-39 в основном предназначен для базового и расширенного обучения, в частности для доставки оружия.

 
L-39

Министерство национальной обороны Турции в воскресенье заявило о сбитии двух самолетов Су-24 режима Башара Асада, которые попытались атаковать турецкие самолеты.

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